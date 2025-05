Das Auftaktspiel des Eastern-Conference-Finals geht knapp an die Indiana Pacers.

Die Gäste setzen sich in New York gegen die Knicks mit 138:135 nach Verlängerung durch und legen damit vor.

Dabei sahen die Zuschauer im Madison Square Garden ein enges Spiel, in dem die Knicks in den ersten drei Vierteln stets in Führung liegen. Auch im letzten Viertel sieht es für die Hausherren gut aus, wenige Minuten vor Spielende hat man zwischenzeitlich sogar 14 Punkte Vorsprung.

Die Pacers arbeiten sich aber noch ran und stellen einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis. Tyler Haliburton rettet die Gäste zeitgleich mit dem Schlusspfiff sogar noch in die Verlängerung - die Indiana schließlich für sich entscheidet.

Während bei den Pacers Tyler Haliburton (31 Punkte) und Aaron Nesmith (30 Punkte) zu den Matchwinnern avancieren, gelingen Jalen Brunson von den Knicks die meisten Punkte (43). Auch Karl-Anthony Towns Jr. spielt mit 35 Punkten und zwölf Rebounds groß auf.

Spiel zwei steigt - erneut im Madison Square Garden - in der Nacht auf Samstag.