NBA-Playoffs: Oklahoma baut Serie gegen Timberwolves aus

Auch das zweite Spiel der Western-Conference-Finals geht an die Oklahoma City Thunders.

Vor eigenem Publikum setze sich das beste Team der Regular Season mit 118:103 gegen die Minnesota Timberwolves durch.

Die Timberwolves präsentieren sich offensiv verglichen mit Spiel eins zwar deutlich besser und liefern insgesamt eine engagierte Vorstellung ab, haben aber keine Chance auf den Sieg - auch, weil der frischgekürte MVP Shai Gilgeous-Alexander (Alle Infos>>>) ein weiteres Mal groß aufspielt und mit 38 Punkten zum Matchwinner avanciert.

Bei den Timberwolves überzeugt der im ersten Spiel noch enttäuschende US-Amerikaner Anthony Edwards mit 32 Zählern.

Spiel drei steigt in der Nacht auf Sonntag in Minneapolis. Die Timberwolves müssen dann im Target Center dringend anschreiben, will man die Hoffnungen auf das Endspiel noch aufrechterhalten.

