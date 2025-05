Die Indiana Pacers machen den nächsten Schritt in Richtung NBA-Finals!

Vor heimischer Kulisse bezwingen die Pacers die New York Knicks mit 130:121, was einen Zwischenstand von 3:1 in der Serie des Eastern-Conference-Finals bedeutet.

Bester Scorer der Hausherren ist Tyrese Haliburton mit einem Triple Double - er erzielt 32 Punkte, zwölf Rebounds sowie 15 Assists. Pascal Siakam kommt auf genau 30 Punkte.

Bester Spieler der Knicks ist Jalen Brunson mit 31 Zählern.

Im Madison Square Garden können die Pacers in der Nacht auf Freitag (MESZ) den ersten Finaleinzug seit 25 Jahren dingfest machen.

Trades, Free Agency: Das war der NBA-Tradesommer 2024