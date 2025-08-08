Die Boston Celtics haben Headcoach Joe Mazzulla langfristig gebunden.
Wie die NBA-Franchise am Freitag verkündet, wurde sein Vertrag um mehrere Jahre verlängert. Die genaue Laufzeit gaben die Celtics allerdings nicht publik.
Der 37-Jährige begann im Jahr 2019 als Assistenzcoach beim Klub aus Massachussetts. Nach einer internen Sperre von Ime Udoka stieg Mazzulla 2022/23 zum Headcoach auf.
Er führte die Celtics 2024 zum 18. NBA-Titel, womit man zum alleinigen Rekordhalter vor dem Rivalen Los Angeles Lakers (17) aufstieg.
✅ 2024 NBA Champion— Boston Celtics (@celtics) August 8, 2025
✅ Youngest coach to win The Finals since Bill Russell
✅ Four-time Eastern Conference Coach of the Month
✅ 215-81 overall record (.726)
✅ Averaging over 60 wins a season
