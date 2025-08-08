Suche
    Neuer Vertrag: Celtics vertrauen weiterhin auf Erfolgscoach

    Joe Mazzulla führte den NBA-Rekordchampion zum 18. Titel der Franchise-Geschichte. Die Zusammenarbeit wird langfristig fortgesetzt.

    Die Boston Celtics haben Headcoach Joe Mazzulla langfristig gebunden.

    Wie die NBA-Franchise am Freitag verkündet, wurde sein Vertrag um mehrere Jahre verlängert. Die genaue Laufzeit gaben die Celtics allerdings nicht publik.

    Der 37-Jährige begann im Jahr 2019 als Assistenzcoach beim Klub aus Massachussetts. Nach einer internen Sperre von Ime Udoka stieg Mazzulla 2022/23 zum Headcoach auf.

    Er führte die Celtics 2024 zum 18. NBA-Titel, womit man zum alleinigen Rekordhalter vor dem Rivalen Los Angeles Lakers (17) aufstieg.

