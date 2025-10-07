LeBron James mit PR-Scherz statt Zukunftsentscheidung

Basketball-Ikone LeBron James hat seine angekündigte "Entscheidung der Entscheidungen" als PR-Scherz entlarvt und keinerlei Angaben zu seiner Zukunft als NBA-Profi gemacht.

Der 40-Jährige teilte über seine sozialen Kanäle ein Video, bei dem er eine berühmte Cognac-Firma bewirbt.

Als James am Montag die Ankündigung für eine wichtige Entscheidung am Dienstagmittag gemacht hatte, entstanden Gerüchte über einen möglichen Rücktritt nach der kommenden Saison.

Brisantes wurde aber nicht bekannt. Der NBA-Champion von 2012, 2013, 2016 und 2020 geht in seine 23. Saison in der nordamerikanischen Liga und zählt mit den Los Angeles Lakers zum erweiterten Kreis der Titelanwärter.

Kann Liga-Rekordspieler werden

Die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von James nach der kommenden Saison sorgten für einen Preisanstieg für die Heimspiele der Lakers, zum Teil verzehnfachten sich die Ticketpreise.

Der Amerikaner ist mit 42.184 Punkten der erfolgreichste Werfer in der NBA-Geschichte und gilt neben Michael Jordan als bester Basketballer der Historie. Er hat mit 1.562 Einsätzen die zweitmeisten Einsätze überhaupt. Kommt er einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison, wird er Rekordhalter Robert Parish (1611 Spiele) ablösen.