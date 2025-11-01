NEWS

NBA-MVP wurde Opfer von Einbruch

Shai Gilgeous-Alexander wurde Opfer von Dieben. Er ist nicht der erste Promi, dem dies zuletzt widerfahren ist.

NBA-MVP wurde Opfer von Einbruch Foto: © getty
Die Serie von Einbrüchen in die Anwesen von Profisportlern in den USA geht weiter: Wie die lokale Polizei gegenüber ABC News bestätigte, ist in das Haus des kanadischen Basketball-Stars Shai Gilgeous-Alexander eingebrochen worden.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend Ortszeit in den Nichols Hills, einem vornehmen Vorort von Oklahoma City, als Gilgeous-Alexander mit seinem NBA-Club Oklahoma City Thunder gegen die Washington Wizards spielte.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge konnten die Verdächtigen flüchten, bevor die Polizei eintraf. Festnahmen gab es nach Auskunft der Polizei bisher nicht.

Der Vorfall fügt sich in eine Reihe von Einbrüchen bei prominenten Sportlern in den vergangenen Monaten ein. Zu den Opfern gehörten auch die NFL-Stars Patrick Mahomes, Travis Kelce und Joe Burrow sowie der NBA-Star Luka Doncic. Erst im Februar dieses Jahres wurden sieben mutmaßliche Mitglieder einer südamerikanischen Diebesbande wegen Verbindungen zu diesen Einbrüchen festgenommen.

