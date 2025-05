Die Oberwart Gunners steuern weiter auf ihre erfolgreiche Titelverteidigung in der Basketball-Superliga der Männer zu.

Nach dem 81:63 zum Auftakt gewinnen die Gunners am Freitagabend auch Spiel zwei der "best of five"-Finalserie bei den Nord Dragonz aus Eisenstadt 79:66 (46:29).

Das dritte, vielleicht schon entscheidende, Match findet am Montag wieder in der Halle der Gunners statt (ab 19:10 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Gunners setzen Serie fort

Die Gunners haben damit saisonübergreifend den zwölften Sieg hintereinander im Playoff (ab Semifinale fünf 2024) bzw. den achten Sieg en suite in der K.o.-Phase gefeiert. Siegen sie auch am Montag, würden sie als erstes Team überhaupt eine "post season" (Viertelfinale, Semifinale, Finale) mit 9:0-Siegen abschließen.

Oberwart startet mit einem 26:18 im ersten Viertel und gewinnt auch die nächsten beiden Spielabschnitte. Mit einem 66:48-Vorsprung vor dem Schlussviertel nutzt den Gastgebern dann auch ein 18:13 im letzten Abschnitt nichts mehr.

