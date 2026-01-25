Dukes lösen mit Heimsieg Ticket für die Playoffs

Die 20. Runde der win2day Basketball Superliga bringt weitere Vorentscheidungen im Kampf um die Top-6.

Die BK Karbon-X Dukes lösen mit einem souveränen Heimsieg gegen Fürstenfeld vorzeitig das Ticket für die Playoffs.

Die UNGER STEEL Gunners Oberwart setzen ihre Siegesserie im Burgenland-Derby fort, die Hefte Helfen Bulls Kapfenberg entscheiden das Steirer-Derby in Graz für sich.

In Traiskirchen behaupten die Lions ihre starke Form und wahren mit dem siebenten Sieg in Serie die Chance auf die Top-6.