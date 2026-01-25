NEWS

Dukes lösen mit Heimsieg Ticket für die Playoffs

Die Kämpfe um die Playoffs spitzen sich zu. Dukes fixieren ihren Platz und Lions bleiben im Rennen um die Top-6.

Dukes lösen mit Heimsieg Ticket für die Playoffs Foto: © Verena Maurer
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die 20. Runde der win2day Basketball Superliga bringt weitere Vorentscheidungen im Kampf um die Top-6.

Die BK Karbon-X Dukes lösen mit einem souveränen Heimsieg gegen Fürstenfeld vorzeitig das Ticket für die Playoffs.

Die UNGER STEEL Gunners Oberwart setzen ihre Siegesserie im Burgenland-Derby fort, die Hefte Helfen Bulls Kapfenberg entscheiden das Steirer-Derby in Graz für sich.

In Traiskirchen behaupten die Lions ihre starke Form und wahren mit dem siebenten Sieg in Serie die Chance auf die Top-6.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Auf Playoff-Kurs: Doncic führt Lakers zu Sieg gegen Ex-Team

Auf Playoff-Kurs: Doncic führt Lakers zu Sieg gegen Ex-Team

Basketball
Erneut tödliche Schüsse! NBA-Spiel in Minneapolis abgesagt

Erneut tödliche Schüsse! NBA-Spiel in Minneapolis abgesagt

Basketball
8
Party-Bilder aus Kitzbühel: So feierten Arnie, Zlatan & Co

Party-Bilder aus Kitzbühel: So feierten Arnie, Zlatan & Co

Ski Alpin
Hillebrand beschert HSV-Frauen Sieg mit Doppelpack

Hillebrand beschert HSV-Frauen Sieg mit Doppelpack

Frauen-Fußball
Stark! Endrick netzt dreimal für neuen Klub Lyon

Stark! Endrick netzt dreimal für neuen Klub Lyon

International
Testsiege für den WAC und Altach

Testsiege für den WAC und Altach

Bundesliga
1
Juve schlägt Neapel im Topspiel deutlich

Juve schlägt Neapel im Topspiel deutlich

Serie A
Kommentare

Kommentare

win2day BSL BK IMMOunited Dukes Basketball