Österreichs 3x3-Basketball-Männer halten nach den ersten zwei Spielen bei der Weltmeisterschaft in Ulaanbaatar bei einem Sieg und einer Niederlage.

Toni Blazan, Quincy Diggs, Matthias Linortner und Fabio Söhnel müssen sich am Dienstag in der mongolischen Hauptstadt zunächst Kanada mit 19:22 geschlagen geben. Danach bezwingt das rot-weiß-rote Team Frankreich mit 17:13, Linortner scheidet dabei mit einer Knieblessur aus.

Am Donnerstag folgen die restlichen zwei Gruppen-Duelle in Pool C. Erst wartet Puerto Rico (8:55 Uhr) auf die Österreicher, danach China (11:35/jeweils live ORF Sport +).

Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt fürs Viertelfinale, der Zweite und Dritte bestreiten ein sogenanntes "Play-in" um den Einzug in die Runde der letzten acht.