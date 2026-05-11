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Upgrade für deinen Verein: Hol dir ein Club Makeover

Raus mit dem alten Krempel, rein in die neue Saison: Gewinne 2.500 Euro Containerdienst24-Guthaben und bring dein Vereinsheim wieder auf Top-Level.

Upgrade für deinen Verein: Hol dir ein Club Makeover
Textquelle: © LAOLA1

Ob ausgediente Dressen aus einer anderen Ära, Bälle ohne Sprungkraft oder Pokale, an die sich keiner mehr erinnert: in den heiligen Hallen deines Clubs sammelt sich über die Jahre so einiges an. Höchste Zeit, die ganzen Staubfänger loszuwerden und neuen Platz zu schaffen!

Das gibt es zu gewinnen

Damit das Entrümpeln nicht zur Mammutaufgabe wird, verlosen wir gemeinsam mit containerdienst24.at einen Container inklusive Anlieferung, Abholung und fachgerechter Entsorgung im Wert von 2.500 Euro. Ihr packt an, wir kümmern uns um den Rest – und schon ist euer Verein wieder bereit für die neue Saison.

Entrümpeln ohne Stress

Der Gewinner-Verein wird nach Ablauf des Gewinnspiels am 31.05.2026 bekannt gegeben. Die große Aufräumaktion steigt dann in der Sommerpause – damit weder Training noch Spieltag dazwischenfunken. Perfekter Zeitpunkt, um gemeinsam anzupacken, auszumisten und dem ganzen alten Zeug endlich den Laufpass zu geben.

Bühne frei für deinen Verein

Und: Wir von LAOLA1 sind beim Entrümpelungstag mit dabei und begleiten die Aktion mit der Kamera. Für euch heißt das: nicht nur ein aufgeräumtes Vereinsheim, sondern auch eine gute Möglichkeit, euren Club vor den Vorhang zu holen.

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen

Registriere dich hier für das Gewinnspiel und schon bist du mit deinem Verein im Lostopf.

Jetzt mitmachen, gewinnen und deinem Club neuen Glanz verleihen!

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