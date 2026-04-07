Mit LAOLA1 zur geheimsten Champions-League-Party des Jahres

1.000 Gäste, eine streng geheime Location und pure Stadion-Atmosphäre: das ist die Secret UEFA Champions League Final Party 2026 – die wohl spektakulärste Watch-Party des Jahres. Freue dich am 30. Mai 2026 auf einen einmaligen Abend mit Top-Partnern wie Heineken, Pepsi und Lays und sichere dir mit etwas Glück deinen Platz auf der Gästeliste – inklusive Begleitung.

Das erwartet dich

Wenn am 30.05.2026 um 18.00 Uhr der Anpfiff ertönt, bist du mittendrin statt nur dabei. Gemeinsam mit deiner Begleitung und anderen Fußballfans genießt du schon ab 15:30 Uhr Snacks und Drinks und stimmst dich auf das große Finale ein.

In der Playstation FIFA-Area kannst du selbst zocken, während Tischtennis und Tischfußball für zusätzliche Action sorgen. 🎮

Außerdem warten spannende Gewinnspiele mit starken Preisen unserer Event-Partner auf dich. 👀🍀

So läuft’s ab

Die geheime Location wird am 29. Mai 2026 live on air bei Radio Energy bekanntgegeben. Als Gewinner:in wirst du vorab verständigt und erhältst nach der Bekanntgabe alle Infos zur Location. Vor Ort erfolgt der Check-in unkompliziert über die Gästeliste – und dann kann die Party beginnen. 🎉🔥

10 Jahre UEFA SECRET Champions League Final Party, eine Reise durch besondere Orte:

2016 – Le Méridien

2017 – Chaya Fuera

2018 – Club Schwarzenberg

2019 – Volksgarten

2022 – Sofiensäle

2023 – Praterdome

2024 – Stage 3 St. Marx

2025 – Stage 3 Autohaus

2026 – ?

Jetzt mitmachen

Registriere dich gleich hier und sichere dir deine Chance auf einen Platz bei der Secret Champions League Final Party 2026! ⚽🎟️

Die Teilnahme ist bis 22. Mai 2026, 23:59 Uhr möglich.