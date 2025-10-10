NEWS

GEWINNSPIEL: Tickets für die Erste Bank Open in der Marx Halle!

Dein Herz schlägt für Tennis? Wir verlosen 5x2 Tickets für die Erste Bank Open in Wien. Jetzt mitspielen!

Gewinne 2 Tickets für die Erste Bank Open in der Marx Halle!

Erlebe Weltklasse-Tennis zum Auftakt bei den Erste Bank Open in der Marx Halle!

Dich erwarten mehrere Match Courts, spannende ATP und Rollstuhltennis-Duelle und ein vielseitiges Rahmenprogramm mit DJs, Kulinarik, Padel, Mini-Tennis und mehr – Action und Stimmung garantiert.

Außerdem hast du die Chance, den Stars des Turniers beim Training hautnah auf den Schläger zu schauen – so nah warst du den Tennisprofis noch nie!

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 5x 2 Tickets für die Marx Halle

  • Location: Marx Halle Wien

Teilnahmeschluss: 12.10.2025 (23:59 Uhr)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt mitspielen und Tennis hautnah genießen!

Weitere Infos findest du hier: Erste Bank Open – Marx Halle

