Erlebe Weltklasse-Tennis zum Auftakt bei den Erste Bank Open in der Marx Halle!

Dich erwarten mehrere Match Courts, spannende ATP und Rollstuhltennis-Duelle und ein vielseitiges Rahmenprogramm mit DJs, Kulinarik, Padel, Mini-Tennis und mehr – Action und Stimmung garantiert.

Außerdem hast du die Chance, den Stars des Turniers beim Training hautnah auf den Schläger zu schauen – so nah warst du den Tennisprofis noch nie!

Das gibt’s zu gewinnen:

5x 2 Tickets für die Marx Halle

Location: Marx Halle Wien

Teilnahmeschluss: 12.10.2025 (23:59 Uhr)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt mitspielen und Tennis hautnah genießen!