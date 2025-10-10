Gewinne 2 Tickets für die Erste Bank Open in der Marx Halle!
Erlebe Weltklasse-Tennis zum Auftakt bei den Erste Bank Open in der Marx Halle!
Dich erwarten mehrere Match Courts, spannende ATP und Rollstuhltennis-Duelle und ein vielseitiges Rahmenprogramm mit DJs, Kulinarik, Padel, Mini-Tennis und mehr – Action und Stimmung garantiert.
Außerdem hast du die Chance, den Stars des Turniers beim Training hautnah auf den Schläger zu schauen – so nah warst du den Tennisprofis noch nie!
Das gibt’s zu gewinnen:
5x 2 Tickets für die Marx Halle
Location: Marx Halle Wien
Teilnahmeschluss: 12.10.2025 (23:59 Uhr)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt mitspielen und Tennis hautnah genießen!
|Weitere Infos findest du hier: Erste Bank Open – Marx Halle
