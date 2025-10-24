Rybakina löst das letzte Ticket für die WTA Finals in Riad

Das Teilnehmerinnenfeld für die am 1. bis 8. November in Riad in Saudi-Arabien stattfindenden WTA Finals steht.

Die Kasachin Elena Rybakina löst am Freitag mit ihrem Halbfinaleinzug in Tokio das letzte Ticket. Sie bezwingt die 19-jährige Kanadiern mit 6:3, 7:6 (4)

Davor hatten sich neben der Belarussin Aryna Sabalenka, der Polin Iga Swiatek und der Italienerin Jasmine Paolini mit Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula und Madison Keys gleich vier US-Spielerinnen für das Turnier qualifiziert.

Titelverteidigerin ist Gauff, die sich im Vorjahresfinale gegen die Chinesin Zheng Qinwen durchsetzen konnte.