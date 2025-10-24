NEWS
Rybakina löst das letzte Ticket für die WTA Finals in Riad
Die Kasachin qualifiziert sich als letzte von insgesamt acht Teilnehmerinnen für das Finalturnier in der Wüste.
Das Teilnehmerinnenfeld für die am 1. bis 8. November in Riad in Saudi-Arabien stattfindenden WTA Finals steht.
Die Kasachin Elena Rybakina löst am Freitag mit ihrem Halbfinaleinzug in Tokio das letzte Ticket. Sie bezwingt die 19-jährige Kanadiern mit 6:3, 7:6 (4)
Davor hatten sich neben der Belarussin Aryna Sabalenka, der Polin Iga Swiatek und der Italienerin Jasmine Paolini mit Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula und Madison Keys gleich vier US-Spielerinnen für das Turnier qualifiziert.
Titelverteidigerin ist Gauff, die sich im Vorjahresfinale gegen die Chinesin Zheng Qinwen durchsetzen konnte.