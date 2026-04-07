GEWINNSPIEL: Signiertes RB Leipzig Trikot 2024/25

Mit diesem Trikot lief Leipzig in der Bundesliga auf und präsentierte sich einmal mehr auf höchstem Niveau. Das von Spielern signierte Trikot macht es zu einem besonderen Sammlerstück für Fußballfans und alle, die den Klub verfolgen.

Das gibt’s zu gewinnen:

signiertes Puma RB Leipzig Heimtrikot 2024/25

Größe: L

Teilnahmeschluss: 26.04.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück ein signiertes Trikot von RB Leipzig sichern.