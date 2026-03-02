Beim Länderspiel Österreich gegen Kanada am 4. Mai 2025 traf internationale Eishockeyklasse auf heimische Leidenschaft. Kanada zeigte dabei einmal mehr seine Klasse – und genau von diesem Duell stammt das signierte Team-Jersey, das nun verlost wird.

Ein besonderes Erinnerungsstück an ein hochklassiges Eishockey-Spiel und ein echtes Highlight für Sammler:innen und Fans.

Das gibt’s zu gewinnen:

Ein signiertes Original-Jersey

Spiel: AUT vs. CAN am 04.05.2025

Team : Kanada

Highlight : Handsigniert von Spielern des Team Canada

Größe: XL

Gültig bis: 22.03.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück ein echtes Stück internationaler Eishockey-Atmosphäre sichern.