GEWINNSPIEL: Signiertes Canada Jersey – AUT vs. CAN

Original Team-Canada-Trikot vom Eishockey-Duell gegen Österreich gewinnen

Textquelle: © LAOLA1

Gewinne ein handsigniertes Original-Jersey der Kanadischen Eishockeynationalmannschaft.

Beim Länderspiel Österreich gegen Kanada am 4. Mai 2025 traf internationale Eishockeyklasse auf heimische Leidenschaft. Kanada zeigte dabei einmal mehr seine Klasse – und genau von diesem Duell stammt das signierte Team-Jersey, das nun verlost wird.

Ein besonderes Erinnerungsstück an ein hochklassiges Eishockey-Spiel und ein echtes Highlight für Sammler:innen und Fans.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • Ein signiertes Original-Jersey

  • Spiel: AUT vs. CAN am 04.05.2025

  • Team: Kanada

  • Highlight: Handsigniert von Spielern des Team Canada

  • Größe: XL

Gültig bis: 22.03.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück ein echtes Stück internationaler Eishockey-Atmosphäre sichern.

ÖEHV ÖEHV-Nationalteam Team Canada Gewinnspiele Winzone