GEWINNSPIEL: PUMA SK Rapid Wien Trikot Auswärts 2025/2026

Rapid präsentiert sich in dieser Saison in neuem Look und das kann sich sehen lassen! Das Auswärtstrikot in kräftigem Rot sorgt seit seiner Vorstellung im Juli für jede Menge Gesprächsstoff und Begeisterung.

Jetzt hast du die Chance, das aktuelle Rapid-Auswärtstrikot abzustauben – ein Must-have für alle Fans!

Das gibt’s zu gewinnen:

1x PUMA SK Rapid Wien Auswärtstrikot 2025/2026 (Rot F01)

Offizielles Lizenzprodukt von PUMA & SK Rapid Wien

Teilnahmeschluss: 07.12.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das neue Rapid-Trikot sichern!