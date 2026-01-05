NEWS

GEWINNSPIEL: Derbystar Bundesliga-Spielball Brillant APS V24

Starte sportlich ins neue Jahr – mit dem offiziellen Spielball der Bundesliga

GEWINNSPIEL: Derbystar Bundesliga-Spielball Brillant APS V24
Gewinne den offiziellen Spielball der Bundesliga – Brillant APS V24

Zum Start ins neue Jahr wartet auf Fußballfans ein echtes Highlight: Der Brillant APS V24 ist der offizielle Spielball der Bundesliga und steht für höchste Präzision, konstante Flugeigenschaften und modernes Design auf Top-Niveau.

Der hochwertige Spielball von Derbystar überzeugt sowohl auf dem Platz als auch als Sammlerstück und bringt echte Bundesliga-Qualität direkt ins Fußballjahr 2026.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1x Derbystar Bundesliga-Spielball Brillant APS V24

  • Modell: Brillant APS V24

  • Liga: Offizieller Spielball der Bundesliga

  • Eigenschaften: Optimale Flugbahn, hochwertige Materialien, langlebig

Teilnahmeschluss: 25.01.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und sich die Chance auf den offiziellen Spielball der Bundesliga sichern.

