Zum Start ins neue Jahr wartet auf Fußballfans ein echtes Highlight: Der Brillant APS V24 ist der offizielle Spielball der Bundesliga und steht für höchste Präzision, konstante Flugeigenschaften und modernes Design auf Top-Niveau.

Der hochwertige Spielball von Derbystar überzeugt sowohl auf dem Platz als auch als Sammlerstück und bringt echte Bundesliga-Qualität direkt ins Fußballjahr 2026.

Das gibt’s zu gewinnen:

1x Derbystar Bundesliga-Spielball Brillant APS V24

Modell : Brillant APS V24

Liga: Offizieller Spielball der Bundesliga

Eigenschaften: Optimale Flugbahn, hochwertige Materialien, langlebig

Teilnahmeschluss: 25.01.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und sich die Chance auf den offiziellen Spielball der Bundesliga sichern.