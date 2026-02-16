GEWINNSPIEL: 2 VIP-Tickets SKN St. Pölten vs. Austria Salzburg

In der ADMIRAL 2. Liga trifft SKN St. Pölten auf den SV Austria Salzburg - ein Duell, das für Spannung und Emotionen steht.

Gemeinsam mit dem SKN St. Pölten werden 2 VIP-Tickets für dieses Heimspiel verlost. Freu dich auf mehr Komfort, beste Sicht auf das Spielfeld und Fußball in exklusivem Ambiente.

Das gibt’s zu gewinnen:

Teilnahmeschluss: 08.02.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das Duell der ADMIRAL 2. Liga live im VIP-Bereich erleben!