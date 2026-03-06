Zeitraum: 1. Mai 2026 bis 31. Oktober 2026, mit Option auf weitere 6 Monate
Must Haves:
Profunde Kenntnisse über Kern-Sportarten (Fußball, Eishockey, Motorsport, Wintersport)
Hohes Allgemeinwissen
Sicherer Schreibstil
Belastbarkeit und soziale Kompetenz
40-Stunden-Woche inklusive Wochenenddienste
Absolvierter Präsenz- oder Zivildienst
Arbeitsort ist Wien (2. Bezirk) mit flexiblem Hybrid-Working-Modell
Nice to have:
Moderations-Talent
Erfahrung vor und/oder hinter der Kamera
Erfahrung im Umgang mit Video-Schnittprogrammen
Expertise und Erfahrung mit Social-Media-Arbeit
Eishockey-Expertise (ICE Hockey League)
Bewerbungsunterlagen:
- Lebenslauf mit Foto
- Hintergrundbericht über Sport-Thema deiner Wahl (ca. 2.500 Zeichen)
- Einen Kommentar (1.300 Zeichen) zu einem der folgenden Themen:
Ohne Alaba und Arnautovic: Darum muss man sich keine Sorgen um die ÖFB-Zukunft machen.
Darum schadet/hilft die Teilung nach dem Grunddurchgang der österreichischen Bundesliga
ICE: Warum die Salzburger Dominanz in dieser Saison enden/nicht enden wird
Ski-Nation Nummer 1: Darum ist die Schweiz derzeit so viel besser als Österreich
Formel 1 "Neu": Darum vergrault die Königsklasse mit ihrem neuen Reglement die Fans (oder nicht)
- Falls vorhanden: ausgewählte Veröffentlichungen (keine Voraussetzung)
Die aussichtsreichsten Bewerber:innen werden zu einem näheren Kennenlernen eingeladen.
LAOLA1.at bietet:
Mehrstufige Ausbildung
Kennenlernen multimedialer Berichterstattung (Text, Video, Social Media)
Volle Integration in die erfolgreichste Online-Sport-Redaktion des Landes
Das monatliche Bruttogehalt für die Lehrredaktion beträgt 2.059,41 Euro. Zusätzlich erhältst du Weihnachts- und Urlaubsgeld.
LAOLA1.at
Sportradar Media Services GmbH
Rothschildplatz 4
1020 Wien