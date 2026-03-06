Sponsored Content

Du bist ein Sport-Freak?

Du willst die Welt des Sports aus der Nähe kennenlernen?

Du suchst nach einer Gelegenheit für den Einstieg in den Sportjournalismus?

Wir bieten wieder die ideale Chance. Mit der:

LAOLA1-LEHRREDAKTION

Zeitraum: 1. Mai 2026 bis 31. Oktober 2026, mit Option auf weitere 6 Monate

Must Haves:

  • Profunde Kenntnisse über Kern-Sportarten (Fußball, Eishockey, Motorsport, Wintersport)

  • Hohes Allgemeinwissen

  • Sicherer Schreibstil

  • Belastbarkeit und soziale Kompetenz

  • 40-Stunden-Woche inklusive Wochenenddienste

  • Absolvierter Präsenz- oder Zivildienst

  • Arbeitsort ist Wien (2. Bezirk) mit flexiblem Hybrid-Working-Modell

Nice to have:

  • Moderations-Talent

  • Erfahrung vor und/oder hinter der Kamera

  • Erfahrung im Umgang mit Video-Schnittprogrammen

  • Expertise und Erfahrung mit Social-Media-Arbeit

  • Eishockey-Expertise (ICE Hockey League)

Bewerbungsunterlagen:

- Lebenslauf mit Foto

- Hintergrundbericht über Sport-Thema deiner Wahl (ca. 2.500 Zeichen)

- Einen Kommentar (1.300 Zeichen) zu einem der folgenden Themen:

  1. Ohne Alaba und Arnautovic: Darum muss man sich keine Sorgen um die ÖFB-Zukunft machen.

  2. Darum schadet/hilft die Teilung nach dem Grunddurchgang der österreichischen Bundesliga

  3. ICE: Warum die Salzburger Dominanz in dieser Saison enden/nicht enden wird

  4. Ski-Nation Nummer 1: Darum ist die Schweiz derzeit so viel besser als Österreich

  5. Formel 1 "Neu": Darum vergrault die Königsklasse mit ihrem neuen Reglement die Fans (oder nicht)

- Falls vorhanden: ausgewählte Veröffentlichungen (keine Voraussetzung)

Die aussichtsreichsten Bewerber:innen werden zu einem näheren Kennenlernen eingeladen.

LAOLA1.at bietet:

  • Mehrstufige Ausbildung

  • Kennenlernen multimedialer Berichterstattung (Text, Video, Social Media)

  • Volle Integration in die erfolgreichste Online-Sport-Redaktion des Landes

  • Das monatliche Bruttogehalt für die Lehrredaktion beträgt 2.059,41 Euro. Zusätzlich erhältst du Weihnachts- und Urlaubsgeld.

LAOLA1.at
Sportradar Media Services GmbH
Rothschildplatz 4
1020 Wien

Sende deine Bewerbung bis 20. März 2026 an laola1at-editorial-recruting@sportradar.com

