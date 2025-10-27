App Exclusive: Gewinne 2 Tickets für das Grazer Derby!

Wenn ganz Graz bebt, ist Derbytime! Am 7. Dezember 2025 steht das traditionsreiche Duell zwischen Sturm Graz und dem GAK 1902 auf dem Programm.

Sichere dir jetzt die Chance auf 2 Tickets für dieses Fußball-Highlight mit purer Emotion und mitreißender Atmosphäre, exklusiv in der WINZONE der LAOLA1 App!

Das gibt’s zu gewinnen:

1x 2 Tickets für das Grazer Derby: Sturm Graz vs. GAK 1902

Datum: Sonntag, 7. Dezember 2025

Wettbewerb: Österreichische Bundesliga

Ort: Merkur Arena, Graz

Jetzt mitmachen und das Grazer Derby hautnah erleben!