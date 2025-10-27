NEWS
GEWINNSPIEL: 2 Tickets für Sturm Graz vs. GAK 1902
Erlebe das Grazer Derby live – Sturm Graz trifft auf den GAK 1902
App Exclusive: Gewinne 2 Tickets für das Grazer Derby!
Wenn ganz Graz bebt, ist Derbytime! Am 7. Dezember 2025 steht das traditionsreiche Duell zwischen Sturm Graz und dem GAK 1902 auf dem Programm.
Sichere dir jetzt die Chance auf 2 Tickets für dieses Fußball-Highlight mit purer Emotion und mitreißender Atmosphäre, exklusiv in der WINZONE der LAOLA1 App!
Das gibt’s zu gewinnen:
1x 2 Tickets für das Grazer Derby: Sturm Graz vs. GAK 1902
Datum: Sonntag, 7. Dezember 2025
Wettbewerb: Österreichische Bundesliga
Ort: Merkur Arena, Graz
Jetzt mitmachen und das Grazer Derby hautnah erleben!