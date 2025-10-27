NEWS

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für Sturm Graz vs. GAK 1902

Erlebe das Grazer Derby live – Sturm Graz trifft auf den GAK 1902

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für Sturm Graz vs. GAK 1902 Foto: © GEPA pictures/ Avni Retkoceri
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

App Exclusive: Gewinne 2 Tickets für das Grazer Derby!

Wenn ganz Graz bebt, ist Derbytime! Am 7. Dezember 2025 steht das traditionsreiche Duell zwischen Sturm Graz und dem GAK 1902 auf dem Programm.

Sichere dir jetzt die Chance auf 2 Tickets für dieses Fußball-Highlight mit purer Emotion und mitreißender Atmosphäre, exklusiv in der WINZONE der LAOLA1 App!

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1x 2 Tickets für das Grazer Derby: Sturm Graz vs. GAK 1902

  • Datum: Sonntag, 7. Dezember 2025

  • Wettbewerb: Österreichische Bundesliga

  • Ort: Merkur Arena, Graz

Jetzt mitmachen und das Grazer Derby hautnah erleben!

LAOLA1 App downloaden
test

Mehr zum Thema

"War heute nix": Sturm hadert nach WAC-Niederlage mit sich selbst

"War heute nix": Sturm hadert nach WAC-Niederlage mit sich selbst

Bundesliga
29
Der violette Lichtblick der Salzburg-Pleite

Der violette Lichtblick der Salzburg-Pleite

Bundesliga
6
Fischer verärgert: "Ist gefühlt jedes Salzburg-Spiel das Gleiche"

Fischer verärgert: "Ist gefühlt jedes Salzburg-Spiel das Gleiche"

Bundesliga
21
"Leidenschaftliches Verteidigen" als Salzburgs Erfolgsrezept

"Leidenschaftliches Verteidigen" als Salzburgs Erfolgsrezept

Bundesliga
43
Zagiczek: "Ein Darlehen war kein Thema"

Zagiczek: "Ein Darlehen war kein Thema"

Bundesliga
22
Stöger: "Haben heute alles unternommen, um die Serie zu beenden"

Stöger: "Haben heute alles unternommen, um die Serie zu beenden"

Bundesliga
36
Baumgartner über Ausschluss: "Auch Schiri wird das erkennen"

Baumgartner über Ausschluss: "Auch Schiri wird das erkennen"

Bundesliga
34
Kommentare
Gewinnspiele Winzone Fussball Admiral Bundesliga SK Sturm Graz Grazer Derby