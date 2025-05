Von 12. bis 15. Juni 2025 ist es wieder so weit: 3x3 kommt mitten in die Wiener Innenstadt! Nach einer spektakulären Weltmeisterschaft am Rathausplatz und einem österreichischen Doppelsieg bei der Europameisterschaft auf der Kaiserwiese dient dieses Jahr der legendäre Heumarkt als Austragungsstätte für das Event. Beim 3x3 Vienna presented by win2day trifft Weltklasse-Basketball auf Streetfood, Musik und Festival-Atmosphäre.

Sei dabei, wenn der Court mit der City verschmilzt!

Was ist 3x3 eigentlich? – Die Basics

3x3 ist die urbane Version des Basketballs: Drei gegen drei, ein Korb, zwölf Sekunden Shot Clock – und Action nonstop. Dadurch entsteht ein intensiver, schneller Spielfluss, bei dem jede Aktion zählt. Seit der Olympia 2021 ist 3x3 auch eine offizielle olympische Disziplin– ein klarer Beweis für den globalen Boom der Sportart.

Der Unterschied zum klassischen Fünf-gegen-Fünf? Weniger Taktik und mehr Tempo! Statt langer Systeme und Spielzüge zählen Spontanität, Skills und Team-Chemie auf engstem Raum. Gespielt wird meist draußen, mitten in der Stadt– roh, direkt und publikumsnah. Wer einmal ein Spiel live gesehen hat, weiß: Hier herrscht kein Leerlauf, sondern pure Basketball-Action. So ist 3x3 nicht nur für eingeschweißte Basketball-Fans, sondern auch Laien ein spannendes Erlebnis!

Das erwartet dich beim Event

Im einzigartigen Setting am Heumarkt wird in der eigens für das Event errichteten A1-Arena die internationale Sportelite der Männer, Frauen und Rollstuhl-Sportler mit den aufstrebenden, lokalen Stars vereint. Auf dem Programm stehen alle Facetten des 3x3-Sports:

3x3 WORLD TOUR

Die weltweit besten Männer-Teams spielen um den Masters-Titel.

Die weltweit besten Männer-Teams spielen um den Masters-Titel. 3x3 WOMEN'S SERIES

Die weltweit besten Frauen-Teams matchen sich beim Turnier der höchsten Kategorie.

Die weltweit besten Frauen-Teams matchen sich beim Turnier der höchsten Kategorie. 3x3 WHEELCHAIR MASTERS

Nach der 3x3 EM im Vorjahr sind wieder die besten Rollstuhl-Basketballer am Start.

Nach der 3x3 EM im Vorjahr sind wieder die besten Rollstuhl-Basketballer am Start. 3x3 U23 NATIONS LEAGUE

Die Rising-Stars spielen beim Pendant zur U23-EM um WM-Tickets.

Das gesamte Programm findest du hier.

Weitere Event Highlights

Auch abseits des Courts ist einiges los, worauf du dich freuen kannst:

Live DJs, die die Stimmung aufheizen

Großartige Dance Crews und Live Acts, die für beste Unterhaltung zwischen den Bewerben sorgen

Eine Fan Village mit coolen Mitmach-Erlebnissen und noch mehr Action von Partnern des Events

Köstliches Streetfood und erfrischende Drinks, damit du rundum versorgt bist

Exklusives Merchandise für waschechte Basketball-Fans

Besonderes Highlight: Die Secret Opening Party am 11. Juni 2025!

3x3 wächst – sei dabei und lass dich vom Basketball-Fieber anstecken

Sport, Musik und Gemeinschaft mitten in der City – 3x3 Vienna bringt Menschen zusammen und verwandelt Wien in eine vibrierende Basketball-Arena. Verpasse nicht vier Tage voller Adrenalin, Gänsehaut-Momente und Sommer-Vibes.

Sicher dir jetzt deine Tickets!