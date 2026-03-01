Sponsored Content

Fan-Reise zum LFC-Heimspiel gewinnen

Liverpool gegen Crystal Palace live erleben: Interwetten, offizieller Partner des LFC, schickt dich nach England – mit Flug, Hotel, Matchtickets und einer Besichtigung des legendären AXA-Trainingsgeländes.

Fan-Reise zum LFC-Heimspiel gewinnen
Wenn der FC Liverpool an der Anfield Road aufläuft, ist Gänsehaut garantiert. Die traditionsreiche Spielstätte zählt zu den legendärsten Stadien Europas und die Stimmung gilt nicht umsonst als eine der intensivsten im Weltfußball. Mit Crystal Palace wartet im Champions League Achtelfinale am 25. April 2026 ein harter Gegner – ein Duell, das Spannung verspricht.

Als offizieller Partner des LFC bringt Interwetten Fans jetzt ganz nah an dieses Erlebnis heran – und das nicht nur für 90 Minuten.

Das erwartet dich beim Reisepaket

Verlost wird ein exklusives Fan-Erlebnis für zwei Personen. Im Paket enthalten sind der Hin- und Rückflug nach Liverpool, Hotelübernachtungen sowie Tickets für das Spiel gegen Crystal Palace im Anflied Stadion.

Zusätzlich wartet ein besonderes Highlight abseits des Rasens: eine Besichtigung des AXA-Trainingscenters - ein Blick hinter die Kulissen eines der größten Klubs Englands. 

So einfach bist du dabei

Die Teilnahme ist exklusiv für Neukunden und funktioniert ganz unkompliziert:

1️⃣ Registrieren bei Interwetten

2️⃣ Zahlungsart "IW Gutschein" wählen, Gutscheincode LFC20 eingeben und Wettguthaben von 30 € sichern

3️⃣ Deine Wette platzieren und schon bist du im Lostopf

Jetzt Chance nutzen

Wer Anfield einmal live erleben möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück selbst Teil dieses einmaligen LFC-Erlebnisses werden!

👉 Jetzt mitmachen!

