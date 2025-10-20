OMNi-BiOTiC® 6 feiert Jubiläum

Innovation trifft Evidenz

Mit unglaublichem Mut und Innovationsgeist legte Prof. Anita Frauwallner 1995 den Grundstein für ein revolutionäres Produkt: OMNi-BiOTiC® 6.

Was OMNi-BiOTiC® 6 von Beginn an besonders machte, war ein bahnbrechender Ansatz: Erstmals wurden nach intensiver Forschungsarbeit aus verschiedenen, sich gegenseitig unterstützenden Bakterienstämmen „Teams“ geformt. OMNi-BiOTiC® 6 basiert auf sechs sorgfältig ausgewählten, wissenschaftlich geprüften Leitkeimstämmen, die den gesamten Darm von oben bis unten besiedeln können. So entstand das erste Multispezies-Probiotikum – ganz nach dem Vorbild der komplexen Mikrobenvielfalt im menschlichen Darm. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte wurden unter der Marke OMNi-BiOTiC® mehr als 20 unterschiedliche Probiotika höchster Qualität entwickelt – basierend auf mehr als 150 wissenschaftlichen Studien.

OMNi-BiOTiC® 6 feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und ist nach wie vor eines der bekanntesten und beliebtesten probiotischen Produkte der Qualitätsmarke OMNi-BiOTiC®. Als „Allrounder“ und täglicher Begleiter von Millionen zufriedenen Kunden weltweit unterstützt es den Darm – das gesundheitliche Fundament jedes Menschen –und ist daher für jeden Tag und jedes Alter perfekt geeignet. Gerade in Zeiten, in denen unsere Abwehrkraft stark beansprucht wird und Umweltfaktoren und Ernährungsgewohnheiten unser Gleichgewicht herausfordern, sind die mikroskopisch kleinen, aber hocheffizienten „Helfer“ in OMNi-BiOTiC® 6 von unschätzbarem Wert. „Wer gesund alt werden will, muss seinen Körper gezielt unterstützen. Dafür brauchen wir die besten im Menschen vorkommenden Bakterienstämme und eine fundierte probiotische Forschung – und genau dafür steht OMNi-BiOTiC®“, so Prof. Anita Frauwallner mit voller Überzeugung.

Das 30-jährige Jubiläum wird von einer umfassenden österreich- und deutschlandweiten Werbekampagne begleitet: OMNi-BiOTiC®-Kunden profitieren von Gutscheinen im Wert von bis zu € 6,- auf OMNi-BiOTiC® 6.

*Quelle: IQVIA PharmaTrend® micro, Sell-Out Umsatz 03F1-Markt, MAT 01/2025

**Quelle: IQVIA OTC Global Insights 2024, 03F1/A7F, IQVIA OTC Audits / Public Price in EUR