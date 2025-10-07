Mehr als ein Trend: Functional Food für ein aktives Leben

Functional Food ist aktuell einer der größten Ernährungstrends. Wie positioniert sich MaxiNutrition in diesem dynamischen Umfeld?

MaxiNutrition versteht sich als verlässlicher Begleiter für alle, die einen aktiven Lebensstil pflegen – vom Hobbysport bis zum Spitzensport. Unsere Produkte reichen von Proteinpulvern über Riegel bis hin zu Hydration Tabs und sind auf moderne Ernährungsbedürfnisse abgestimmt: funktional, geschmackvoll und frei von unnötigen Zusätzen. Damit bieten wir eine Sporternährung, die nicht nur funktioniert, sondern sich auch nahtlos in den Alltag integrieren lässt.

Wodurch unterscheidet sich MaxiNutrition von anderen Sportnahrungsmarken?

Ein wesentlicher Punkt ist unsere Entwicklung und Produktion in Deutschland, die nach strengsten Qualitätsmaßstäben erfolgt. Gemeinsam mit unserem Partner Leistungssport Austria haben wir ein Gütesiegel etabliert, das Konsument:innen Sicherheit und Orientierung bietet. Diese Kombination aus wissenschaftlicher Expertise und eigener Herstellung hebt uns klar vom Wettbewerb ab.

Welche Rolle spielen Proteinprodukte und Hydration-Lösungen für aktive Menschen?

Im Training wie im Alltag kommt es auf die richtige Versorgung an. Gerade an warmen Tagen oder bei intensiver Belastung helfen unsere Hydration Tabs, Flüssigkeit und Elektrolyte schnell wieder aufzufüllen. Proteinpulver und -riegel wiederum unterstützen die Regeneration, sichern die Proteinzufuhr und helfen beim Muskelaufbau. Damit schaffen wir Lösungen, die den Körper in allen Phasen optimal begleiten – ob unterwegs oder beim Sport.

Neben Produkten engagiert sich MaxiNutrition auch im Nachwuchs-Leistungssport. Was steckt hinter dieser Initiative?

Mit unserer Nachwuchsklasse möchten wir jungen Talenten zeigen, dass Ernährung ein entscheidender Erfolgsfaktor ist – und dass es auf mehr ankommt als auf Kalorien und Eiweiß. Wir begleiten die Sportler:innen ganzheitlich: durch Mentoring, Zugang zu professioneller Sportnahrung und Unterstützung in mentalen wie körperlichen Fragen. Das Ziel ist, sie auf ihrem Weg nachhaltig zu fördern.

Wie funktioniert die Nachwuchsklasse konkret?

Aktuell betreuen wir ausgewählte Nachwuchstalente aus unterschiedlichen Disziplinen, die von erfahrenen Mentor:innen begleitet werden. Im Zentrum steht ein Rundum-Ansatz, der sportliche, gesundheitliche und persönliche Entwicklung gleichermaßen berücksichtigt. So wollen wir die Basis für eine gesunde und erfolgreiche Zukunft im Sport schaffen.

Wohin entwickelt sich die Sporternährung – und wie stellt sich MaxiNutrition darauf ein?

Wir sehen eine klare Tendenz hin zu noch individuelleren, alltagstauglicheren Produkten. Ernährung wird immer stärker auf Trainingsziele, Tagesabläufe und persönliche Bedürfnisse abgestimmt. Für uns heißt das: Wir investieren in Forschung und Innovation, um Produkte zu entwickeln, die maximalen Nutzen bringen – und gleichzeitig Freude am Genuss vermitteln. Nähe zur Community, Qualität und Funktion bleiben dabei unsere Leitlinien.