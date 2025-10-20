Signiertes und matchvorbereitetes Trikot von Nicole Billa

Ersteigere ein einzigartiges Sammlerstück: Das Original-Trikot von Nicole Billa, dass sie signiert hat.

Dieses Trikot wurde von Nicole Billa persönlich signiert und ist ein echtes Sammlerstück für Fans. Zwar nicht im Spiel getragen, wurde es für die Womens Nations League Match-vorbereitet. Es spiegelt die Professionalität und den Stil der Nationalspielerin wider. Ein einzigartiges Stück Fußballgeschichte!

Du bietest auf ein Fan-Highlight: Von Nicole Billa handsigniertes und Match-vorbereitetes Trikot:

Original Match-vorbereitetes-Trikot für die Womens Nations League von Nicole Billa

Handsigniert von Nicole Billa

Rückennummer & Beflockung wie neu

Marke: Puma

Größe: M

Anmerkung: Eine Videodokumentation wird die Authentizität der Unterschrift bestätigen.

Den Erlös der Auktion geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.