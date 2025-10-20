Sponsored Content

Signiertes und matchvorbereitetes Trikot von Nicole Billa

Ersteigere ein von Nicole Billa unterschiebenes und Match-vorbereitetes-Trikot. Jetzt bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal mitbieten und Gutes tun!

Signiertes und matchvorbereitetes Trikot von Nicole Billa Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Ersteigere ein einzigartiges Sammlerstück: Das Original-Trikot von Nicole Billa, dass sie signiert hat.

Dieses Trikot wurde von Nicole Billa persönlich signiert und ist ein echtes Sammlerstück für Fans. Zwar nicht im Spiel getragen, wurde es für die Womens Nations League Match-vorbereitet. Es spiegelt die Professionalität und den Stil der Nationalspielerin wider. Ein einzigartiges Stück Fußballgeschichte!

Du bietest auf ein Fan-Highlight: Von Nicole Billa handsigniertes und Match-vorbereitetes Trikot:

  • Original Match-vorbereitetes-Trikot für die Womens Nations League von Nicole Billa

  • Handsigniert von Nicole Billa

  • Rückennummer & Beflockung wie neu

  • Marke: Puma

  • Größe: M

Anmerkung: Eine Videodokumentation wird die Authentizität der Unterschrift bestätigen.

Den Erlös der Auktion geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

