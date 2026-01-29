Interwetten und Ski Austria verlängern Partnerschaft bis 2029

Die Bekanntgabe beim Flutlicht-Spektakel auf der Planai – einem der emotionalsten Highlights im Weltcup-Kalender – unterstreicht den Kern der Partnerschaft: Leidenschaft, Höchstleistung und die Nähe zu den Fans. Interwetten bleibt damit auch in den kommenden Jahren einer der zentralen Sponsoren des heimischen Skisports.

„Es gibt keinen passenderen Ort als das Nightrace, um unser Bekenntnis zum Skisport zu bestätigen. Unser Ziel ist es, den Fans bei den Rennen in Österreich einen echten Mehrwert zu bieten. Durch die Verlängerung bis 2029 können wir unsere Aktivierungskonzepte langfristig weiterentwickeln und gemeinsam mit Ski Austria auch zukünftig Maßstäbe in der Fan-Aktivierung setzen und sicherstellen, dass jedes Rennen für die Zuschauer:innen ein unvergessliches Erlebnis wird“, erklärt Julian Zott.

Für ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer ist die Verlängerung der Partnerschaft „ein starkes Zeichen für Kontinuität und Vertrauen. Interwetten ist seit vielen Jahren ein verlässlicher, innovativer und engagierter Partner. Besonders schätzen wir das klare Bekenntnis zur nachhaltigen Unterstützung unserer Athletinnen und Athleten sowie die kreative Aktivierung der Fans – sowohl digital als auch bei unseren Events vor Ort. Wir freuen uns darauf, den erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen und weitere emotionale ‚Golden Moments‘ zu schaffen.“

Die Kooperation umfasst neben der Logo-Präsenz bei ausgewählten Weltcup-Rennen von Damen und Herren in Österreich auch die Intensivierung von Fan-Erlebnissen. Interwetten wird die Präsenz vor Ort weiter ausbauen und die digitale Aktivierung weiter verstärken.