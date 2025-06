Das war das Tchibo x LAOLA1 Power Hour Afterwork

150 Gäste. Ein Star-Fitnesstrainer. Beats by DJ Joules - und jede Menge Schweiß, Stimmung und Sommerfeeling: Das Tchibo x LAOLA1 Power Hour Afterwork war ein voller Erfolg – und hat den Colony Club im 14. Wiener Gemeindebezirk für einen Abend in einen Hotspot aus Fitness, Lifestyle und Party verwandelt.

Golden Hour Vibes zum Start

Ab 17:30 Uhr füllte sich die stylische Location im 14. Bezirk mit gut gelaunten Gästen – mit dabei: Influencerin Karin Teigl aka Constantly K und viele weitere bekannte Gesichter aus der Sport- und Lifestyle-Community. Bei Aperitif und chilligen Beats wurde geplaudert, vor der Fotowand geposed und mit antialkoholischen Tchibo Cold Brew Cocktails für den notwendigen Energy Kick angestoßen – ganz im Sinne eines perfekten Afterworks.

Sweat Mode: ON

Eine Stunde später ging’s richtig zur Sache: Star-Fitnesstrainer Otmane Skillbeast übernahm die Bühne und pushte die motivierte Crowd mit einem intensiven HIT-Workout auf dem Tennisplatz. Egal, ob Sportneuling oder Workout-Junkie: In dieser Power Hour brachten die Teilnehmer:innen Körper und Geist so richtig in Schwung.

Das passende Equipment? Das kam natürlich direkt von Tchibo – modische Active Wear, die sich durch Functionality und höchsten Tragekomfort auszeichnet. So geht Training mit Style!

Sundowner & Socializing

Nach der letzten Sekunde Plank hieß es: Zeit zum Durchatmen. Und zwar bei gesunden Snacks, kühlen Getränken und chilligem Sunset-Flair auf der großzügigen Terrasse. Die Stimmung? Locker, lebendig und einfach rundum Summer Vibes. Networking inklusive – von Fitness-Enthusiast:innen über Tchibo-Fans bis hin zu Content-Creators.

Dance it out – powered by DJ Joules

Kaum war die Sonne untergegangen, ging auf der Tanzfläche die Post ab: DJ Joules lieferte die perfekten Beats zum Ausklang und verwandelte den Colony Club in eine Afterwork-Party mit echtem Feelgood-Faktor.

Impressionen

Du bist neugierig, wie das Tchibo x LAOLA1 Power Hour Afterwork war? Dann schau dir hier alle Bilder und Impressionen des Abends in unserer Galerie an: https://digitalsportsfan.at/power-hour-afterwork-by-tchibo/