Zweite Goldmedaille! Johannes Aigner siegt im Super-G

Alpinskiläufer Johannes Aigner und Guide Nico Haberl gewinnen ihre zweite Goldmedaille bei den Paralympics in Cortina.

Das Duo setzt sich in der sehbeeinträchtigten Klasse am Montag im Super-G auf der Tofana vor Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli (ITA/+0,16) und Kalle Eriksson/Sierra Smith (CAN/+1,30 Sek.) durch.

Am Samstag hat Aigner wie seine Schwester Veronika Aigner und Guide Lilly Sammer Abfahrts-Gold geholt. Für die Rennläuferinnen gibt es im Super-G Silber.