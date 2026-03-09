NEWS
Zweite Goldmedaille! Johannes Aigner siegt im Super-G
Es ist die insgesamt vierte Medaille für die Aigner-Familie bei den Paralympics 2026.
Alpinskiläufer Johannes Aigner und Guide Nico Haberl gewinnen ihre zweite Goldmedaille bei den Paralympics in Cortina.
Das Duo setzt sich in der sehbeeinträchtigten Klasse am Montag im Super-G auf der Tofana vor Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli (ITA/+0,16) und Kalle Eriksson/Sierra Smith (CAN/+1,30 Sek.) durch.
Am Samstag hat Aigner wie seine Schwester Veronika Aigner und Guide Lilly Sammer Abfahrts-Gold geholt. Für die Rennläuferinnen gibt es im Super-G Silber.