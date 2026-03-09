NEWS

Verstappen startet mit österreichischem DTM-Fahrer am Nürburgring

Der F1-Pilot nahm bereits letztes Jahr bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie teil.

Verstappen startet mit österreichischem DTM-Fahrer am Nürburgring Foto: © GEPA
Österreichs DTM-Star Lucas Auer hat am Nürburgring einen prominenten Teamkollegen!

Max Verstappen wird beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zusammen mit ihm antreten. Der Bewerb findet von 14.-17. Mai statt.

"Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Strecke wie diese. Das 24-Stunden-Rennen stand schon lange auf meiner Wunschliste, deshalb freue ich mich sehr, dass wir es jetzt umsetzen können", sagt der viermalige F1-Weltmeister in einer Pressemitteilung von Mercedes-AMG.

Verstappen absolvierte auf der Nordschleife bereits im Vorjahr die Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS). Dort fuhr er zum Sieg.

Auer: "Unglaublich, Rennen mit Max zu bestreiten"

Auch Auer zeigt sich begeistert: "Es ist unglaublich, das Rennen mit dem Max zusammen zu bestreiten. Es ist wichtig, eine gute Vorbereitung zu haben, denn der Nürburgring schreibt seine eigenen Geschichten", gibt der DTM-Fahrer zu verstehen.

Zur Vorbereitung wird der F1-Pilot bereits am 21. März erneut bei der Langstrecken-Serie (NLS) antreten.

Jules Gounon und Daniel Juncadella sind im Team Verstappen Racing ebenfalls dabei.

