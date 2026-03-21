Interwetten.news und KTM geben in der MotoGP gemeinsam Gas

Interwetten.news, die neue Plattform für Sportnachrichten und Sports Entertainment, wird offizieller Partner des MotoGP-Werksteams Red Bull KTM Factory Racing aus Mattighofen.

Ein zentraler Baustein der mehrjährigen Partnerschaft sind exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Motorrad-Königsklasse für Fans auf einer neuen Plattform.

Mehrjährige Kooperation

Orange und Blau mit gelben Akzenten – Red Bull KTM Factory Racing erweitert nach dem erfolgreichen Saisonstart mit der Zusammenarbeit mit Interwetten sein Farbspektrum für die MotoGP-Saison 2026.

Mit dieser Partnerschaft forciert die Interwetten-Gruppe ihre Internationalisierungsstrategie. Um die Markenpräsenz zu stärken, wurde eine mehrjährige Kooperation zwischen den beiden globalen Brands geschlossen.

Die Partnerschaft unterstreicht den strategischen Ausbau des Motorsport-Engagements von Interwetten.news und nutzt die weltweite Strahlkraft der MotoGP, um Fans gezielt anzusprechen und die Sichtbarkeit der Marke international weiter zu steigern.

"Der Motorsport, allen voran die MotoGP, steht für Leidenschaft, technische Per-fektion und Teamgeist. Als traditionsreiches Unternehmen ist es unser Ziel, dieses emotionale und innovative Umfeld zu nutzen, um unsere Markenstrategie noch stärker international erlebbar zu machen und auf unserer neuen Plattform darzustellen. Die Partnerschaft mit dem KTM-Team ist der ideale Beschleuniger dafür“, beschreibt Michaela Mizzi, Director Eurotrade International Limited, die Vorfreude im Unternehmen auf die insgesamt 22 Grands Prix umfassende Rennserie, zu der auch wieder der Österreich-GP in Spielberg am 20. September 2026 gehört. Im Vorjahr waren 3,6 Millionen Fans an den Rennstrecken live dabei.

Interwetten.news wird prominent auf KTM-Motorrädern sichtbar sein

Im Rahmen der Partnerschaft wird Interwetten.news das KTM-Team auch bei seinen sportlichen Aktivitäten begleiten und organisatorische Projekte im Umfeld des Teams unterstützen. Mit dem Ziel, ein stabiles Fundament für die Weiterentwicklung des Teams sowie dessen Aktivitäten im Motorsport zu schaffen.

Darüber hinaus wird Interwetten.news künftig prominent auf den KTM-Motorrädern, der Teamkleidung, in der Boxengasse sowie auf den Transportfahrzeugen sichtbar sein.

"Mit Interwetten.news gewinnen wir einen Partner, der unsere Leidenschaft für den Motorsport und die Begeisterung der Fans für die MotoGP teilt. Für uns bei KTM steht immer im Mittelpunkt, die Menschen noch näher an unser Team, unsere Fahrer und die Faszination dieses Sports heranzubringen. Genau hier setzt Interwet-ten.news an: Gemeinsam wollen wir neue Möglichkeiten schaffen, Fans stärker einzubinden, ihre Begeisterung für die Rennen erlebbar zu machen und ihnen rund um unsere MotoGP-Mission zusätzliche Momente zu bieten, bei denen sie mitfiebern und Teil dieser Reise sein können. Diese Partnerschaft hilft uns dabei, die Verbindung zwischen Team und Fans weiter zu stärken – und genau das macht unseren Sport so besonders”, erklärt Pit Beirer, Motorsport-Direktor von Red Bull KTM Factory Racing.

Die Partnerschaft steht für eine gemeinsame Vision von Exzellenz und Innovation und vereint zwei starke Marken in dem Bestreben, im internationalen Motorsport neue Impulse zu setzen. Mit gemeinsamen Aktivitäten bringen Interwetten.news und Red Bull KTM Factory Racing die Faszination MotoGP noch näher an die Fans, die sich auf exklusive wie intensive Erlebnisse freuen dürfen.