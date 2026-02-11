"Formelaustria Race Academy" feiert mit Film-Premiere und Gala

Ein Jahr lang wurden die Piloten der "Formelaustria Race Academy" auf und neben den Rennstrecken in Europa begleitet. Der Film dokumentiert den Weg der hoffnungsvollen Nachwuchstalente in Richtung professionellen Formelsport.

Exklusiver Einblick hinter die Formel-Kulisse

Der Film zeigt einen seltenen Einblick hinter die Kulissen der Nachwuchs-Szene.

Bei der Gala im Courtyard by Marriott im Prater erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit internationalen Keynote Speakern, Academy-Ehrungen und Dinner-Buffet.

Rede von Ex-Formel-1-Pilot Kevin Magnussen

Als Redner werden unter anderem Ex-Formel-1-Star Kevin Magnussen, der ehemalige Formel-1-Renndirektor Niels Wittich sowie die FIA-Präsidentschaftskandidatin Laura Villars auf der Bühne ihre Erfahrungen zum Besten geben.

Ebenfalls bei der Gala sind unter anderem Ex-McLaren- und Williams Racing-Teamchef Jost Capito, F1-Legende und TV-Experte Marc Surer sowie zahlreiche österreichische Rennfahrer, wie Patrick Schober, Raphael Rennhofer, Mick Wishofer oder Bianca Steiner.

Gala-Ticket ermöglicht Kino-Premiere

Gala-Tickets gibt es in den Kategorien "Business" und "Tifoso" auf formelaustria.at/fanshop/.

Das Extra für alle Gala-Besucher: Wer ein Ticket für die Gala am Samstag erwirbt, erhält kostenlos eine Kinokarte für die Premiere am Freitag.