Mercedes-Pilot hatte Autounfall vor Testfahrt

Der 19-Jährige krachte mit dem Auto gegen die Leitplanken, blieb aber zum Glück unverletzt.

Formel-1-Pilot Kimi Antonelli hat vor der Abreise zu den Testfahrten in Bahrain eine Schrecksekunde erlebt.

Der 19-jährige Italiener hatte einen Unfall nahe seiner Heimat in San Marino. Wie sein Rennstall Mercedes bestätigte, blieb Antonelli unverletzt, er rief auch selbst die Polizei. Ein anderes Auto war in den Unfall am Samstag den Angaben zufolge nicht verwickelt. Laut der italienischen "Gazzetta dello Sport" prallte das Auto auf einer Schnellstraße gegen die Leitplanken.

Erst seit einem Jahr im Besitz eines Führerscheins

Die Ursachen und der Hergang des Unfalls würden derzeit von den Ordnungskräften untersucht. Wer am Steuer eines exklusiven Sportwagens gesessen hat, ist laut der Sportzeitung unklar.

Antonelli machte vor rund einem Jahr erst seinen Führerschein, sein Formel-1-Renndebüt feierte er nur wenige Wochen später.

In diesem Jahr tritt er zu seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse an. Für ihn und Teamkollege George Russell beginnen ebenso wie für die anderen Formel-1-Piloten an diesem Mittwoch die ersten öffentlichen Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Bahrain.

