Weltmeister glänzt bei MotoGP-Rückkehr in Brünn

Weltmeister Jorge Martin gibt an diesem Wochenende in Brünn sein Comeback in der MotoGP. Der Spanier belegt im Training Platz fünf und sichert sich damit einen Platz in Q2.

Dabei regnete es am Nachmittag, die nasse Strecke dürfte Martin aber sogar entgegen gekommen sein, wie der Rennmanager von Aprilia Paolo Bonora im Anschluss verriet: "Du musst nicht mit dem Motorrad kämpfen, alles läuft geschmeidiger ab. Und vor allem: Deine Gegner fahren nicht mit 100 Prozent. Das macht es deutlich einfacher", erklärt Bonora gegenüber MotoGP.com.

Martin wird emotional

Martin selbst gab nach seiner Rückkehr zu Protokoll: "Tatsächlich war ich nach dem fünften Platz sehr emotional - nicht wegen des Ergebnisses selbst, sondern weil ich zurück bin, weil ich heute eine tolle Leistung gezeigt habe und einfach glücklich war", wird der 27-Jährige von "Motorsport.total.com" zitiert.

Die überlegene Bestzeit brannte einmal mehr Marc Marquez in den Asphalt. Morgen stehen Qualifying und Sprint auf dem Programm.

