MotoGP-Champ Martin testet - Comeback wohl in Brünn

Jorge Martin steht vor seinem Comeback in der MotoGP!

Am Mittwoch absolvierte der Spanier für Aprilia 64 Testrunden in Misano. Bereits wenige Tage zuvor absolvierte er mit einer Aprilia RSV4 einen privaten Test.

"Ziel des Tages ist es, Jorge nach Monaten der Inaktivität wieder mit einem MotoGP-Motorrad vertraut zu machen. Ebenso wird es wichtig sein, die Ergonomie zu überprüfen, da er bislang nur wenige Kilometer mit unserem Motorrad zurückgelegt hat", heißt es seitens des Teams.

Für den Großen Preis von Deutschland am Sachsenring hat der amtierende Weltmeister allerdings noch keine Freigabe erhalten, sein offizielles Comeback in der MotoGP peilt er in Brünn, Tschechien an.

"Ja, also der Plan ist, in Brünn zurückzukehren. Ich hoffe, dass diese Woche alles gut verläuft, dass ich unter normalen Bedingungen trainieren kann, und ich hoffe, euch alle in Brünn wiederzusehen!"

"Unglaublich froh"

"Es war ein schwieriger Weg, aber nach mehr als drei Monaten bin ich endlich wieder auf einem MotoGP-Bike - das macht mich unglaublich froh", so Martin nach dem Test in Misano.

"Es ist natürlich schade, dass ich mich so oft verletzt habe und wir deshalb nicht die ganze Saison bestreiten konnten, aber jetzt sind wir zurück, und das ist das Wichtigste. Ich freue mich wirklich sehr darauf, bald wieder Rennen zu fahren, denn das Gefühl heute war großartig", führt er weiter aus.