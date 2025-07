Beim ersten Blick auf den MotoGP-Kalender der Saison 2026 war die Verwunderung groß.

Der Grand Prix von Österreich steigt von 18. bis 20. September und damit erstmals seit der Rückkehr auf den Red Bull Ring im Jahr 2016 nicht mehr Mitte August. Heuer findet das Rennwochenende in Spielberg noch von 15. bis 17. August statt.

Dass die Motorrad-Weltmeisterschaft ab dem nächsten Jahr erst im Spätsommer in der Steiermark gastiert, ist die Folge des Feedbacks vieler Fans, "dass sie gerne das GP-Wochenende in der Steiermark besuchen würden, es jedoch in die Hauptreisezeit fällt und beides schwer vereinbar ist", heißt es seitens des Veranstalters.

Deshalb wurde gemeinsam mit den Verantwortlichen der MotoGP eine Lösung erarbeitet, um einen späteren Termin für den Österreich-GP zu finden. Deshalb statten MotoGP, Moto2 und Moto3 dem Red Bull Ring ab 2026 erst im Spätsommer ihren Besuch ab.

