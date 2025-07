Spielberg erst später dran: Der Moto-GP Kalender für 2026

Der Kalender für die MotoGP-Saison 2026 ist da.

In 22 Grand Prixs kämpfen die besten Motorrad-Fahrer der Welt in der nächsten Saison auf fünf Kontinenten um den WM-Titel. Los geht die Saison 2026 am 1. März in Buriram (Thailand).

Auch in Österreich wird nächstes Jahr wieder gefahren. Der GP in Spielberg findet 2026 allerdings etwas später statt als dieses Jahr. Nicht Mitte August, sondern am 20. September steigt das Rennen 2026 am Red Bull Ring.

Außerdem kehrt der GP von Brasilien nach über 35 Jahren wieder zurück in die MotoGP - schon das zweite Rennwochenende findet in Goiania statt.

Der komplette Rennkalender: