So lief Leo Rammerstorfers Moto3-Debüt

Während die MotoGP-Saison in Thailand mit einem Sieg für Marco Bezzecchi losgeht (So lief das Rennen in Buriram >>>), feiert Leo Rammerstorfer am Sonntag sein Debüt in der Moto3.

Der 21-jährige Oberösterreicher kommt bei seinem Premierenrennen in Buriram auf Platz 16 ins Ziel und verpasst damit Punkte beim Debüt. Es siegt der Spanier David Almansa für KTM.

Rammerstdorfer geht in dieser Saison für das Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli, dem Vater des verstorbenen Ex-Stars Marco Simoncelli, an den Start.

Der Oberösterreicher ist der erste Stammfahrer aus Österreich seit Maximilian Kofler 2021 in der kleinsten WM-Klasse zum Zug kam.