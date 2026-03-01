NEWS

So lief Leo Rammerstorfers Moto3-Debüt

Der 21-jährige Oberösterreicher landet beim Rennen in Thailand nicht in den Punkten.

So lief Leo Rammerstorfers Moto3-Debüt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Während die MotoGP-Saison in Thailand mit einem Sieg für Marco Bezzecchi losgeht (So lief das Rennen in Buriram >>>), feiert Leo Rammerstorfer am Sonntag sein Debüt in der Moto3.

Der 21-jährige Oberösterreicher kommt bei seinem Premierenrennen in Buriram auf Platz 16 ins Ziel und verpasst damit Punkte beim Debüt. Es siegt der Spanier David Almansa für KTM.

Rammerstdorfer geht in dieser Saison für das Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli, dem Vater des verstorbenen Ex-Stars Marco Simoncelli, an den Start.

Der Oberösterreicher ist der erste Stammfahrer aus Österreich seit Maximilian Kofler 2021 in der kleinsten WM-Klasse zum Zug kam.

Das ist die neue KTM für das Jahr 2026

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

Die 25 Fahrer mit den meisten MotoGP-Rennsiegen

Motorrad
8
Bezzecchi dominiert erstes MotoGP-Rennen des Jahres, Marquez out

Bezzecchi dominiert erstes MotoGP-Rennen des Jahres, Marquez out

Motorrad
Top-Auftakt! Acosta im Sprint von Thailand nicht zu schlagen

Top-Auftakt! Acosta im Sprint von Thailand nicht zu schlagen

Motorrad
Militärische Eskalation: F1-Reifenausstatter zieht Konsequenzen

Militärische Eskalation: F1-Reifenausstatter zieht Konsequenzen

Formel 1
FIA ändert die Motoren-Regeln in der Formel 1

FIA ändert die Motoren-Regeln in der Formel 1

Formel 1
Start in Garmisch-Partenkirchen kann nicht plangemäß stattfinden

Start in Garmisch-Partenkirchen kann nicht plangemäß stattfinden

Ski Alpin
Bundesliga heute: WAC - Strum Graz

Bundesliga heute: WAC - Strum Graz

Bundesliga

Kommentare

Motorsport Motorrad Motorrad-WM MotoGP Leo Rammerstorfer Moto3