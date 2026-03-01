Bezzecchi dominiert erstes MotoGP-Rennen des Jahres, Marquez out

Die neue MotoGP-Saison startet mit einem Sieg für Aprilia! Pole-Setter Marco Bezzecchi feiert am Sonntag beim Grand Prix in Thailand einen Start-Ziel-Sieg.

Der Italiener gewinnt vor KTM-Werkspilot Pedro Acosta, der nach seinem Sieg im Sprint am Samstag abermals ein starkes Rennen abliefert und von Startplatz sechs noch auf Rang zwei stürmt.

Damit verteidigt Acosta auch die Führung in der WM, in der er nun bei 32 Punkten hält. Bezzecchi, im Sprint am Samstag ohne Punkte, ist mit 25 Zählern erster Verfolger.

Platz drei geht am Sonntag an Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team).

Weltmeister Marquez scheidet aus

Der amtierende Weltmeister Marc Marquez startet von Position zwei aus, verliert jedoch bereits zu Rennbeginn einige Plätze. In Runde zehn erobert er mit einem spektakulären Manöver, als er Jorge Martin und Pedro Acosta auf einmal überholt, zwischenzeitlich Platz drei zurück, muss jedoch kurz darauf Acosta wieder vorbeilassen.

In Runde 21 jedoch das Aus für Weltmeister Marquez, der beim Fahren über einen Curb einen massiven Schlag bekommt, daraufhin platzt sein Hinterreifen und das Rennen ist für ihn beendet.

Jorge Martin (Aprilia Racing) belegt Platz vier, Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) Rang fünf. Brad Binder wird als zweitbester KTM-Pilot hinter Fabio Di Giannatonio (Pertamina Enduro VR46 Racing) Siebenter.