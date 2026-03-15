Offiziell! MotoGP verschiebt Katar-Rennen

Der Große Preis von Katar in der Motorrad-Weltmeisterschaft ist wegen des Iran-Konflikts verschoben worden.

Als neuen Termin nannten die zuständigen Behörden und der Weltverband FIM den 8. November. Ursprünglich sollte auf dem Lusail International Circuit Mitte April gefahren werden.

Das Rennen in Portimao (Portugal) findet nun am 22. November statt, das Saisonfinale in Valencia (Spanien) am 29. November.

Ziel die Qualität der Meisterschaft zu wahren

Die Entscheidung sei mit dem Ziel getroffen worden, "die Sicherheit, das Wohlergehen und die Durchführung der Veranstaltung auf höchstem Niveau für alle Teilnehmer und Besucher zu gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung.

MotoGP-Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta erklärte: "Wir sind zuversichtlich, dass der aktualisierte Zeitplan es uns ermöglichen wird, die Qualität der Meisterschaft zu wahren und den Fans gleichzeitig eine außergewöhnliche Rennsaison zu bieten."