Pole-Setter Marco Bezzecchi gewinnt am Samstag den MotoGP-Sprint in Indonesien - und das trotz eines komplett verpatzten Starts.

Der Aprilia-Pilot liegt nach der ersten Runde nur auf Rang sechs, arbeitet sich im Laufe des Sprints jedoch wieder Platz um Platz nach vorne und attackiert in der Schlussrunde dann auch noch erfolgreich Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing).

Der junge Spanier, der das Feld von Beginn weg anführt und sich zwischenzeitlich bereits gut absetzen kann, träumt bereits von seinem ersten Sprint-Sieg, muss den heranstürmenden Italiener jedoch in den letzten Kurven passieren lassen. Seine letzten Versuche, mit einem weiteren Manöver zurückzuschlagen, scheitern.

Marc Marquez nur Siebenter, Acosta scheidet aus

Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) komplettiert das Stockerl mit seinem ersten Sprint-Podium auf Rang drei. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing) wird Vierter.

Weltmeister Marc Marquez muss sich am Samstag mit Rang sieben begnügen. Der Spanier drängt Alex Rins in der Startphase mit einem Manöver von der Strecke und wird damit mit einem Long-Lap-Penalty bestraft.

Bester KTM-Pilot im Sprint wird Brad Binder auf Rang elf. Pedro Acosta wirft seine Maschine früh im Rennen nach einem Eigenfehler auf Platz zwei liegend weg.

