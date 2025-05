Bei Testfahrt in Suzuka: MotoGP-Pilot Marini schwer verletzt

Luca Marini ist nach einem Sturz in Suzuka mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus gelandet.

Der Honda-Pilot hat bei Testfahrten zum 8-Stunden-Rennen in Suzuka evaluiert, ob er auf dem Superbike an den Start gehen wird. Nach einem erfolgreichen ersten Testtag ist der Italiener am zweiten schwer zu Sturz gekommen.

In einer Presseaussendung schreibt der Rennstall, dass sich der 27-Jährige eine ausgerenkte linke Hüfte, Schäden an den Bändern im linken Knie, Brüche im Brustbein und im linken Schlüsselbein sowie einen Pneumothorax zugezogen hat. Über den Unfallhergang ist bisher nichts bekannt.

Vergangenen Sonntag ist der italienische Honda-Fahrer beim Rennen in Silverstone als 15. noch in die Punkte gefahren. In der WM-Wertung liegt Marini mit 38 Zählern auf Rang 13.