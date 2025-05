Jorge Martin erlebt bislang eine Saison zu vergessen! Der amtierende MotoGP-Weltmeister steht in dieser Saison verletzungsbedingt noch ohne WM-Punkt da.

Nun forciert der Spanier einen kompletten Neustart - und fordert einen sofortigen Abschied von Aprilia Racing.

Klausel soll Martins Ausstieg ermöglichen >>>

Aprilia fordert Respekt für Vertrag ein

Martin unterschrieb erst vor dieser Saison einen Zweijahresvertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber. Dieser reagierte im Laufe dieser Woche auf die Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang des Weltmeisters - und zog eine deutliche Grenze:

"Der Vertrag zwischen Aprilia Racing und Jorge Martin ist gültig und in Kraft, und ist daher von beiden Seiten zu respektieren bis zum Ende seiner Laufzeit (Ende 2026)", so Aprilia in einer Aussendung.

Zuletzt sollen in Le Mans Vermittlungsgespräche zwischen Martin und Aprilia stattgefunden haben, jedoch ohne echten Erfolg.

Sollte Martin in dieser Saison tatsächlich wieder auf dem Markt landen, wäre Honda ein möglicher Interessent.