Warum die MotoGP-Stars schon jetzt um 2027 pokern

Die MotoGP-Saison 2026 ist noch gar nicht gestartet, schon rückt das Jahr 2027 in den Fokus.

Dann steht nämlich eine große Novelle an, unter anderem wird der Motor-Hubraum von 1.000 auf 850ccm reduziert. Darüber hinaus wird die Aerodynamik drastisch zurückgefahren, Ride-Height- und Holeshot-Geräte gänzlich verboten.

Eine neue Ära wird in der Motorrad-Königsklasse anbrechen, und auch im Fahrerfeld sind große Veränderungen zu erwarten. Bislang haben nur Marco Bezzecchi, Johann Zarco sowie die Rookies Diogo Moreira und Toprak Razgatlioglu Verträge für 2027 abgeschlossen.

Deshalb verhält es sich wie beim Gesellschaftsspiel "Reise nach Jerusalem". Wer nach dem Stoppen der Musik keinen Stuhl gefunden hat, der wird zwangsläufig am Hosenboden sitzen. Gerade die besten Plätze werden schnell besetzt sein.

Damit es gar nicht erst soweit kommt, sorgen etliche Stars der Motorrad-Szene bereits für ihre Zukunft vor.

Quartararo tritt eine Welle los

Will man den aus Spanien hervorgekommenen Gerüchten Glauben schenken, hat mit Fabio Quartararo ein MotoGP-Weltmeister den Anfang gemacht.

Quartararo soll innerhalb Japans von Yamaha zu Honda wechseln und dem Werk aus Iwasa nach acht gemeinsamen Jahren den Rücken kehren. Trotz der großen Verbundenheit beider Parteien käme dieser Schritt keineswegs überraschend.

Nach der MotoGP-Krone 2021 war der Franzose im Folgejahr auf bestem Wege, die Titelverteidigung zu schaffen. Im Sommer 2022 verlor sein Arbeitgeber im technischen Wettrüsten jedoch völlig den Anschluss, Ducati und Francesco Bagnaia holten schließlich den WM-Titel.