Aston Martin hat Jenson Button als neuen Team-Botschafter unter Vertrag genommen. Das hat der britische Rennstall am Montag offiziell verkündet.

"Es ist für mich sehr aufregend, in einer Zeit des Wandels für das Team und die Geschichte des Sports zu Aston Martin Aramco zu kommen. Die neue Partnerschaft zwischen Honda und dem Team war ein großer Anziehungspunkt für mich, und ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Honda in meine neue Rolle als Botschafter einzubringen", so der 46-Jährige, der von 2006 bis 2008 für das Honda-Werksteam fuhr.

Die Vorfreude auf die anstehende F1-Saison ist groß, wie Jenson Button verrät: "Die Saison 2026 wird faszinierend werden, und Teil eines so ambitionierten Teams zu sein, ist eine echte Chance. Ich kann Melbourne kaum erwarten!" Zudem darf sich der 46-Jährige auf ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen McLaren-Teamkollegen Fernando Alonso freuen.

Als Botschafter wird Jenson Button das Team "bei globalen Veranstaltungen, Partnerprogrammen und Medienauftritten" vertreten.