Jack Doohan kehrt in die Formel 1 zurück

Nach seinem Aus bei Alpine heuert der 23-jährige Australier als Ersatzfahrer bei der Konkurrenz an.

Jack Doohan kehrt in die Formel 1 zurück Foto: © GETTY
Mit der Verpflichtung von Jack Doohan als Ersatzfahrer hat der F1-Rennstall Haas sein Fahrer-Lineup für die Saison 2026 komplettiert.

Im Vorjahr ging der 23-jährige Australier als Stammfahrer bei Alpine in die Saison, ehe er nach nur sieben Rennen durch Franco Colapinto ersetzt wurde. Nach seinem Abschied von Alpine stand ein Wechsel zur Super Formula im Raum, doch drei Unfälle bei seinem Debüt-Test in Suzuka im Dezember machten seine Pläne zunichte.

Jetzt erhält er beim US-Rennstall die Chance, sich erneut im F1-Umfeld zu beweisen. Der 23-jährige Australier ist als Unterstützung für die Stammfahrer Ollie Bearman und Esteban Ocon eingeplant. Haas sei "der ideale Ort, um meine Formel-1-Karriere fortzusetzen", wird Doohan von der "BBC" zitiert.

Auch Teamchef Ayao Komatsu blickt der Zusammenarbeit positiv entgegen: "Ich bin sehr erfreut, dass Jack unserem Team beitritt, vor allem in Anbetracht der Stärke seines Renn-Resümees und seiner Erfahrung als Formel-1-Reservefahrer."

