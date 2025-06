Du willst den Formel-1-Grand-Prix von Österreich live an der Strecke miterleben? Dann heißt es schnell sein, denn viele Tickets für das Motorsport-Spektakel am Red Bull Ring in Spielberg am letzten Juni-Wochenende (27.6.-29.6.) sind bereits ausverkauft.

Für Kurzentschlossene gibt es jedoch noch ein Kontingent an Karten. HIER kannst du Tickets für den Österreich-GP kaufen >>>

Sogar für das Rennen am Sonntag sind noch Tickets zu haben, sowohl auf den Tribünen (Start-Ziel, T8, T10) als auch Stehplatz-Karten.

Auch für die freien Trainings und das Qualifying am Freitag und Samstag sind Tickets verfügbar.

Tribünen- und Stehplatztickets sind digitale Tickets. Alle Arten von Tickets werden bis spätestens 10 Tage vor dem Rennen verschickt. Weitere Informationen erhältst du per E-Mail.

Aufgrund der kurzen Zeit bis zum Rennen können Bestellungen nur mehr unter Verwendung einer Kreditkarte, Maestro Secure Code oder Online-Überweisung getätigt werden. Die Zahlungsart Banküberweisung steht nicht zur Verfügung.

