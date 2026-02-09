Weltmeisterlich? So erstrahlt Neweys erster Aston Martin

Wir kennen die Lackierung des ersten Aston Martin von Adrian Newey!

Am Montagabend präsentiert der britische Rennstall das Außendesign des AMR26, was wenig überraschend im gewohnten Grünton ausfällt. Obwohl der Bolide schon beim Shakedown in Barcelona - damals in schwarz - auf der Strecke war, wird die neue Lackierung auf einem Showcar gezeigt.

Viel spannender als die Lackierung ist aber freilich das Auto selbst, ist es doch der erste Aston Martin, den Star-Designer Adrian Newey zu verantworten hat. Laut Geschäftsführer Lawrence Stroll sei der Wagen "ein entscheidender Schritt für Aston Martin".

"Beim AMR26 haben wir einen ganzheitlichen Ansatz gewählt: Es geht nicht um ein einzelnes herausragendes Bauteil, sondern darum, wie das gesamte Paket zusammenwirkt. Der Fokus lag auf einer starken Basis, Entwicklungspotenzial und einem Auto, aus dem Lance und Fernando hoffentlich konstant Leistung herausholen können", so Newey.