Formel-1-Weltmeister McLaren enthüllt die Lackierung für die Saison 2026!

Als vorletztes der elf Teams präsentiert der Titelverteidiger das Design seines neuen Boliden. Wenig überraschend erstrahlt der MCL40 im gewohnten Papaya-Orange, einhergehend mit Anthrazit.

Neu sind dunkelblau-grüne Farbtupfer, die etwa auf der Airbox oder den Seitenspiegeln zu sehen sind.

"Wir freuen uns, die Lackierung unseres 2026er-Autos präsentieren zu können. Das ikonische Papaya setzt sich beim MCL40 fort, weil wir unsere Tradition fortführen, die Meisterschafts-Lackierungen in die nächste Saison zu übernehmen", so Boss Zak Brown beim Launch in Bahrain.

"Macht immer Spaß"

Freilich zeigt sich auch das Fahrerduo begeistert. "Das Design sieht großartig aus, und ich freue mich, weiterhin in den Farben zu fahren, die Teil unseres großen Erfolgs im letzten Jahr waren", so Fahrerweltmeister Lando Norris.

Weiter: "Die Weltmeisterschaft mit dem Team zu gewinnen, bei dem ich von Anfang an dabei bin, war unglaublich."

"Die neue Lackierung des MCL40 sieht fantastisch aus, und es ist großartig, dass wir das Design aus unserer WM-Saison 2025 übernommen haben. In einem papaya-farbenen Auto zu fahren, macht immer Spaß", so Teamkollege Oscar Piastri.