Verstappen sichert sich Sprint-Pole in Austin vor McLaren-Duo

Der Weltmeister biegt seinen ersten Verfolger um weniger als ein Hundertstel. Ferrari schneidet enttäuschend ab. Nico Hülkenberg präsentiert sich stark.

Verstappen sichert sich Sprint-Pole in Austin vor McLaren-Duo Foto: © GETTY
Max Verstappen sichert sich die Pole Position für das Sprintrennen im Rahmen des Grand Prix der USA (Samstag, 19:00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>).

Der amtierende Weltmeister verweist Lando Norris am Cicuit of the Americas um 71 Tausendstel auf den zweiten Platz. Dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri belegt Platz drei.

Starker Vierter wird Nico Hülkenberg im Sauber, gefolgt von George Russell (Mercedes) und Fernando Alonso (Aston Martin). In seinem Williams belegt Carlos Sainz den starken siebten Platz, gefolgt von den enttäuschenden Ferrars Lewis Hamilton (8.) und Charles Leclerc (10.) sowie Teamkollege Alex Albon (9.).

In der im Vergleich zum normalen Qualifying etwas kürzeren Sprint-Version ist der Arbeitstag für Oliver Bearman (16./Haas), Franco Colapinto (17./Alpine), Yuki Tsunoda (18./Red Bull), Esteban Ocon (19./Haas) sowie Gabriel Bortoleto (20./Sauber) nach SQ1 beendet.

Ferrari muss um SQ3 ringen

Im zweiten Abschnitt der Sprint-Qualifikation haben die beiden Ferrari-Piloten bis zur letzten Sekunde zu kämpfen. Leclerc verweist zunächst seinen Teamkollegen auf den elften Platz, doch Hamilton rettet sich und kickt im letzten Moment seinen Mercedes-Nachfolger Antonelli um sechs Tausendstel aus den Top Ten!

Mit dem jungen Italiener scheiden außerdem Isack Hadjar (12./Racing Bulls), Pierre Gasly (13./Alpine), Lance Stroll (14./Aston Martin) und Liam Lawson (15./Racing Bulls) aus dem Geschehen aus.

Im spannenden finalen Segment kann sich schließlich der Niederländer denkbar knapp vor Norris durchsetzen. Nach dem Sprintrennen, was wie bereits erwähnt um 19:00 Uhr nach österreichischer Zeit stattfindet, steigt um 23:00 Uhr (ebenfalls im LIVE-Ticker) das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag.

