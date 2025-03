Für den amtierenden Vize-Weltmeister Lando Norris ist der Freitag auf der Rennstrecke zwar beendet, nicht aber beim Grübeln über Verbesserungen, die am MCL39 vorgenommen werden könnten.

Der McLaren-Star fuhr im ersten Training die Bestzeit (hier nachlesen >>>) und im zweiten Training Platz drei ein - daraus, dass das aktuelle Setup jedoch vor allem in puncto Balance bei wenig Sprit noch Luft nach oben hat, macht der Brite keinen Hehl.

"Ich denke, es war ein guter Start ins Wochenende. Wir haben eine gute Basis", gab sich Norris zwar optimistisch, konstatierte aber: "Ich bin nicht glücklich oder zuversichtlich mit dem Auto, wenn es darum geht, die beste Balance zu finden und konstant genug zu sein, gerade bei wenig Benzin."

Norris positiv bei Longrun-Einstellung

Die Problematik mit der Balance habe ihn an die Testfahrten in Bahrain erinnert, es sei in der Wüste ähnlich gewesen. Norris sprach von "zu vielen Ungereimtheiten, zu vielen Problemen."

Beim Kampf um die Pole-Position (Samstag, ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) könnte das für einen Nachteil sorgen. McLaren hat aber noch das dritte Freie Training, um etwaige Korrekturen vorzunehmen.

Bei "viel Sprit" würde der MCL39 indes tadellos funktionieren, er habe ein "gutes Gefühl" entwickeln können. Ob McLaren das auch die Favoritenrolle einbringt?

Zwar denke er, dass der amtierende Konstrukteurs-Weltmeister im Rennen "stark" sein werde, aber: "Ferrari wird stark sein, auch Mercedes."

